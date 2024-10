Clínica da Família Dr. Jorge Campos foi reinaugurada em Mesquita - PMM

Publicado 22/10/2024 21:21 | Atualizado 22/10/2024 21:24

Mesquita – A Prefeitura de Mesquita reinaugurou a Clínica da Família Dr. Jorge Campos, no bairro Coreia. Com uma área de 646 m² e capacidade para atender cerca de 21 mil moradores, a nova clínica oferece oito consultórios, salas de vacinação, farmácia, espaços para procedimentos médicos e de curativos, duas salas de espera para os pacientes, assim como ambientes direcionados aos agentes comunitários de saúde.

A unidade foi a primeira do município a aderir ao modelo de saúde da família, ainda em 2018, ampliando os serviços da Atenção Básica, além da inclusão de intérpretes de Libras na equipe, tornando-se pioneira no estado do Rio de Janeiro na inclusão de pacientes com deficiência auditiva.



O evento de reinauguração contou com a presença do prefeito Jorge Miranda, do governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e da secretária de Estado de Saúde, Dra. Claudia Mello.



O governador elogiou o trabalho da administração local. “Conheço muitos prefeitos e visito várias cidades, mas o cuidado que Jorge Miranda tem com a gestão de Mesquita é algo que impressiona. O comprometimento dele em entregar o melhor para a população é notável e os resultados, como vemos aqui, são de qualidade superior”.



O município de Mesquita conta com dez clínicas da família já em funcionamento. A Clínica da Família Dr. Jorge Campos funciona de segunda a sexta-feira, com coleta de exames a partir das 7h e atendimento até 18h.