Pré-matrícula on-line da Educação Mesquita 2025Luan de Brito/PMM

Publicado 30/10/2024 21:32

Mesquita - A rede pública de ensino de Mesquita abre a temporada de pré-matrícula para o ano letivo de 2025 na próxima sexta-feira, 1 de novembro. A inscrição para as vagas será feita em três etapas desta vez e contemplará Educação Especial, Educação Infantil e Ensino Fundamenta em horário integral. A pré-matrícula é feita de forma on-line, pelo link: - A rede pública de ensino de Mesquita abre a temporada depara o ano letivo dena próxima sexta-feira, 1 de novembro. A inscrição para as vagas será feita em três etapas desta vez e contemplará Educação Especial, Educação Infantil e Ensino Fundamenta em horário integral. A pré-matrícula é feita de forma on-line, pelo link: https://educa.mesquita.rj.gov.br/.

A primeira fase acontece de 1º a 8 de novembro e será destinada à Educação Especial, para alunos dentro do espectro autista, com altas habilidades/superdotação e com deficiências, que ainda não possuam matrícula na rede municipal. Essa etapa destina-se a estudantes do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental.



A etapa seguinte começará no dia 15 de novembro e se estenderá até dia 29 do mesmo mês, com abertura de vagas para crianças de 0 a 5 anos de idade, da Educação Infantil. Já a terceira e última fase acontece de 2 a 6 de dezembro, para alunos do Ensino Fundamental em horário integral, do 1º ao 9º ano. Serão essas as escolas relacionadas: Escola Municipal Irena Sendler, Escola Municipal Cruzeiro do Sul e Ciep Municipal Padre Nino Miraldi.



A Secretaria de Educação de Mesquita informa, ainda, que os interessados nas matrículas regulares do Ensino Fundamental poderão fazer a requisição nas próprias unidades escolares de interesse, a partir de janeiro de 2025.



O diretor do Departamento de Matrícula Escolar da Secretaria Municipal de Educação, Tiago Alvarenga, explica que o processo de pré-matrícula tem garantido o acesso justo e transparente aos munícipes. “Além de ser público, o sorteio segue critérios que priorizam famílias em situação de pobreza/extrema pobreza, inscritos no ano anterior não contemplados e residentes em Mesquita. Isso também nos permite organizar a lista de espera e identificar a demanda por vagas. O resultado será divulgado nas unidades escolares e no site Educa Mesquita”.