Publicado 31/10/2024 19:06

Mesquita – A Defesa Civil e Assistência Social promoveram uma ação preventiva no bairro da Coreia, em Mesquita, com objetivo de orientar os moradores sobre cuidados e medidas relacionadas a calamidades naturais.

A população foi alertada sobre riscos de desastres como deslizamentos, inundações e alagamentos e recebeu instruções de como agir em situações emergenciais.



Para se cadastrar no Sistema de Alerta de Desastres e receber as notificações da Defesa Civil, basta enviar uma mensagem pelo WhatsApp para (21) 97299-3223 ou se inscrever no serviço de SMS pelo número 40199.



"É fundamental que as pessoas estejam bem informadas e saibam como proceder em situações de risco. O cadastramento no Sistema de Alerta de Desastres é essencial para que possamos disseminar nossos alertas, de forma que eles alcancem todos os moradores, especialmente aqueles que estiverem em áreas mais vulneráveis. Esse contato direto entre a Defesa Civil e a comunidade é vital para garantir a segurança de todos", destacou Marlon Araújo, diretor da Defesa Civil.



Durante a atividade, foram distribuídos folhetos com informações detalhadas sobre os serviços da Defesa Civil e formas de contato.