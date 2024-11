Mesquita tem vagas para atividades esportivas e culturais gratuitas - Luan Brito

Mesquita tem vagas para atividades esportivas e culturais gratuitasLuan Brito

Publicado 05/11/2024 20:46

Mesquita - A Subsecretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Mesquita segue com vagas abertas para 24 modalidades distintas de atividades de esporte e cultura. As opções são variadas e para diversas idades.

- A Subsecretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Mesquita segue comabertas para 24 modalidades distintas dede. As opções são variadas e para diversas idades.

Inscrição: para se inscrever, é preciso se dirigir à sede da subsecretaria, localizada na Avenida Presidente Costa e Silva 1898, no Centro, portando RG e comprovante de residência. Caso o interessado seja menor de idade, é preciso estar acompanhado do responsável, que também deve apresentar o próprio RG no ato da matrícula, além da declaração escolar do menor.



Endereços: A própria sede da Subsecretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo abriga algumas turmas. A maior parte das outras acontece na Vila Olímpica Municipal, na Avenida Baronesa de Mesquita s/nº, no Cosmorama; na Praça PEC, na Rua Cesário 659, em Santo Elias; e no Tênis Clube de Mesquita, na Rua Arthur de Oliveira Vecchi 260, no Centro.

Mesquita tem vagas para atividades esportivas e culturais gratuitas Arte Antunes



As atividades que ainda aceitam inscrições são:



Boxe: Aulas para mesquitenses a partir de 13 anos, realizadas todas as terças e quintas, no Tênis Clube de Mesquita, em horários entre 15h e 20h. Na sede da Subsecretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo e na Vila Olímpica Municipal também acontecem aulas de boxe para pessoas com mais de 14 anos, às 8h e às 21h, respectivamente.



Judô: Aulas de segunda a sexta, com horários entre 9h e 17h, realizadas na Vila Olímpica e na Praça PEC, para alunos a partir de 6 anos. Crianças com idades entre 4 e 6 anos podem ser inscritas nas turmas “Judô baby”, que acontecem na Praça PEC às segundas, quartas e sextas-feiras, das 15h às 16h.



Karatê: Aulas de segunda a quinta, no Tênis Clube de Mesquita, na Vila Olímpica Municipal e na Praça PEC, com horários das 9h às 18h para alunos a partir de 5 anos.



Aero Boxe: Aulas às terças e quintas, às 18h, na Praça PEC, para alunos a partir de 18 anos.



Capoeira: Alunos a partir de 5 anos, às segundas, quartas e sextas, às 19h, na Praça PEC.



Funcional: Aulas às quartas e sextas para alunos a partir de 18 anos, com horários às 7h e 7h50 na Praça PEC e 20h na Vila Olímpica Municipal.



Dança de Salão: Aulas de segunda a sexta, com horários entre 19h e 21h, para alunos a partir de 18 anos, na Praça PEC.

As atividades que ainda aceitam inscrições são:Boxe: Aulas para mesquitenses a partir de 13 anos, realizadas todas as terças e quintas, no Tênis Clube de Mesquita, em horários entre 15h e 20h. Na sede da Subsecretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo e na Vila Olímpica Municipal também acontecem aulas de boxe para pessoas com mais de 14 anos, às 8h e às 21h, respectivamente.Judô: Aulas de segunda a sexta, com horários entre 9h e 17h, realizadas na Vila Olímpica e na Praça PEC, para alunos a partir de 6 anos. Crianças com idades entre 4 e 6 anos podem ser inscritas nas turmas “Judô baby”, que acontecem na Praça PEC às segundas, quartas e sextas-feiras, das 15h às 16h.Karatê: Aulas de segunda a quinta, no Tênis Clube de Mesquita, na Vila Olímpica Municipal e na Praça PEC, com horários das 9h às 18h para alunos a partir de 5 anos.Aero Boxe: Aulas às terças e quintas, às 18h, na Praça PEC, para alunos a partir de 18 anos.Capoeira: Alunos a partir de 5 anos, às segundas, quartas e sextas, às 19h, na Praça PEC.Funcional: Aulas às quartas e sextas para alunos a partir de 18 anos, com horários às 7h e 7h50 na Praça PEC e 20h na Vila Olímpica Municipal.Dança de Salão: Aulas de segunda a sexta, com horários entre 19h e 21h, para alunos a partir de 18 anos, na Praça PEC.

Danças Urbanas: Aulas às segundas, quartas e sextas, às 18h, para alunos com idade superior a 18 anos, na Praça PEC.



Dança do Ventre: Aulas às segundas, quartas e sextas, para alunos com idade superior a 13 anos, às 21h, na Praça PEC; e às terças, às 14h, na sede da Subsecretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, onde também existe a turma “Dança do ventre kids”, para crianças com idades entre 8 e 11 anos.



Futsal: Aulas de terça à sexta, para crianças entre 6 e 16 anos, com horários entre 19h e 18h30, na Praça PEC ou na Vila Olímpica.



Zumba: Aulas às segundas, quartas e sextas, para alunos a partir de 18 anos, na Praça PEC, em dois horários diferentes: de 20h às 21h e de 21h às 22h.



Ginástica: Aulas às terças e quintas, às 7h, na Praça PEC, para adultos com idade superior a 40 anos.



Hip Hop Kids: Aulas às segundas, quartas e sextas para crianças entre 7 e 12 anos, na Praça PEC, às 19h.



Jazz Funk: Aulas às segundas, quartas e sextas, às 19h, para alunos com idade superior a 18 anos, na Praça PEC.



Jiu-jítsu: Aulas de segunda a sexta, com horários entre 9h e 20h30, na Praça PEC e na Vila Olímpica Municipal, para alunos a partir de 7 anos.



Muay Thai: Aulas às terças e quintas, às 13h, na Praça PEC, para crianças entre 10 e 15 anos.



Stiletto: Aulas às segundas, quartas e sextas, às 20h, para alunos com idade superior a 13 anos, na Praça PEC.



Pintura em Tela: Aulas às terças e quintas, às 8h30, para alunos a partir de 10 anos, na sede da Subsecretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo.



Atletismo: Aulas às terças e quintas, com horários entre 8h e 15h, para alunos a partir de 6 anos, na Vila Olímpica Municipal.



Fitdance: Aulas às segundas e quartas, às 20h, para alunos com idade superior a 18 anos, na Vila Olímpica Municipal.



Futebol: Aulas de terça a sexta, com horários entre 8h e 16h, para crianças entre 7 e 16 anos, na Vila Olímpica Municipal; na Praça Waldemar Castro, antes conhecida como Praça Sete Anões, em Santa Terezinha; e na Praça do Cosmorama.



Hapkido: Aulas às segundas, quartas e sextas, às 18h, para alunos a partir de 5 anos, na Vila Olímpica Municipal.



Ginástica Local: Aulas de terça a sexta, com horários entre 7h50 e 19h, para alunos com idade superior a 18 anos, na Vila Olímpica Municipal.



Pilates: Aulas às terças e quintas, às 18h, para alunos com idade superior a 18 anos, na Vila Olímpica Municipal.