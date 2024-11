Encontro de mães e gestantes em Mesquita - PMM

Publicado 06/11/2024 23:17

Mesquita - Mais de 70 mães e gestantes do munícipio de Mesquita participaram de dois encontros promovidos pela Subsecretaria Municipal de Assistência Social. Entre os temas abordados, destacam-se direito da família, importância das atividades físicas, prevenção ao câncer de mama e higiene bucal.

A pasta dividiu as atividades entre os CRAS. De manhã, o público participante estava ligado aos CRAS de Juscelino, Chatuba e Santa Terezinha. Já na parte da tarde, foi a vez das mulheres cadastradas nos CRAS de Banco de Areia, Rocha Sobrinho e Santo Elias acompanharem a ação.



“Nós reunimos as mães e gestantes que são referenciadas nos Centros de Referência de Assistência Social de Mesquita. Temos seis CRAS no total. Assim, essas mulheres podem receber informações sobre a amamentação e outros temas ligados principalmente a essa fase tão importante da vida delas”, contou Sildivânia Souza, coordenadora do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos em Mesquita.