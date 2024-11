Festival de Arte e literatura em Mesquita - Divulgação

Publicado 22/11/2024 23:16

Mesquita - O Paço Municipal de Mesquita está recebendo o Festival Guararapes de Artes Visuais e Literatura, até o próximo sábado (23). O público poderá desfrutar de uma programação diversificada, que inclui exposições de pintura, escultura e artesanato, além de uma ampla feira literária com lançamentos de livros, saraus de poesia, encontros com escritores, debates literários e contadores de histórias.

O objetivo do evento é promover a valorização da arte e da literatura como instrumentos de transformação social, proporcionando acesso gratuito a atividades culturais e incentivando o desenvolvimento artístico na região.



O evento integra o Circuito Mesquita das Artes e é uma realização do Produtor Fabio Matheus e da Secretaria de Cultura Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Mesquita; produção executiva do Produtor local Bruno Messias, sendo o projeto contemplado por meio do edital da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, voltado à promoção e valorização da cultura local.



Algumas das participações confirmadas: Eva Derossi, Alcimario Júnior, Iolanda Brazão, Don Negralla, Esmeralda Ribeiro, Pedro Ferreira, Adriana Igrejas, Ed Ramos, Sérgio Leal (DJ TR), Adriana Igrejas, Marlos Degani, Marcelo Gularte, Coletivo Mulheres do Ler, WG de Rua entre outros



Evento: Festival Guararapes de Artes Visuais e Literatura

Data: 23 de novembro de 2024

Local: Paço Municipal de Mesquita

Entrada: Gratuita.