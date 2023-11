Prefeito André Português quer tornar Miguel Pereira uma das cidades mais importantes do Brasil - Secom Pmmp

Prefeito André Português quer tornar Miguel Pereira uma das cidades mais importantes do BrasilSecom Pmmp

Publicado 27/11/2023 14:29

Miguel Pereira - Com o lançamento de novas atrações e o desenvolvimento de projetos inovadores, Miguel Pereira é hoje um dos destinos mais procurados por turistas no Estado do Rio de Janeiro. Desde o ano passado, o município tem registrado mais de 99% de ocupação hoteleira durante os feriados estaduais e nacionais, além do período de férias. O recorde é resultado dos investimentos que o prefeito André Português tem realizado em diversas áreas, em especial no turismo, com a atração de novos negócios e parceiros, garantindo o desenvolvimento socioeconômico da cidade do Sul Fluminense.



O município tem muitas conquistas para comemorar. Este ano, Miguel Pereira, inclusive, foi declarada a cidade do entretenimento e da gastronomia do Estado do Rio. O que mais a ‘Gramado Carioca’ vai ganhar nos próximos meses?



- A nossa lista de atrativos é grande: o maior parque de dinossauros do mundo; a Rua Coberta, um polo gastronômico com restaurantes e cinemas; a Rua Torta; e a Rua dos Aromas, decorada com flores que têm aromas específicos durante cada estação. No dia do aniversário da cidade, em outubro, entregamos mais uma atração: a Maria Fumaça, o primeiro trem turístico do estado, que está em teste. Com uma tripulação usando trajes de época, a locomotiva contará a história da cidade durante os 9 km de percurso. Serão 940 mil passageiros por ano.



Qual é o segredo para transformar a cidade em referência e case de sucesso?



- Ao longo da minha gestão, tenho consolidado, com credibilidade, uma parceria com a iniciativa privada e também com o Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos sempre em busca de novidades que possam tornar o município cada vez mais atrativo. Recentemente, por exemplo, negociamos e vamos lançar, em breve, as pedras fundamentais do Mundo da Neve e do Museu de Cera. Todas as inaugurações e construções têm como único objetivo: melhorar a vida da população miguelense.





Como esses projetos refletem no crescimento da economia da cidade?



- A geração de emprego e renda é um dos principais resultados do desenvolvimento de Miguel Pereira. Nos sete primeiros meses deste ano, por exemplo, foram criados mais de 3,5 mil empregos, a maioria no setor da construção civil, segundo o Caged. Além disso, entregamos o Condomínio Empresarial, que abrigará as fábricas de chocolate e de cerveja, somando mais de R$ 400 milhões em investimentos, gerando milhares de postos de trabalho.



A segurança pública é outro setor que tem ganhado atenção especial na sua gestão. Quais são os investimentos já realizados?



- Atualmente, Miguel Pereira é a cidade que tem a maior quantidade de agentes em relação ao número de habitantes. São mais de 200 homens do Segurança Presente e da Guarda Municipal, em ação, diariamente. Eles patrulham Miguel Pereira 24h por dia em carros, motos e a pé. E isso reflete na queda expressiva da criminalidade. Segundo o Instituto de Segurança Pública (ISP), houve redução em delitos como roubos de celulares, a transeunte e de veículos; e assaltos a lojas e residências.



Miguel Pereira também está recebendo o maior investimento em saúde da sua história. Como assegurar atendimento de qualidade para a população?



- Hoje, são aplicados cerca de R$ 90 milhões na área. A prefeitura, em parceria com o Governo do Estado, está construindo a Cidade da Saúde, maior complexo do Rio de Janeiro, com hospital, UPA e centros odontológico e de reabilitação. Será entregue, este mês, o TeaAcolhe, primeiro espaço exclusivo do estado para pessoas com Transtorno do Espectro Autista. A cidade ganhará o primeiro Hospital Regional Veterinário, implantado com o Governo do Rio, para cuidar de cães e gatos de toda a região. Também melhoramos o atendimento na rede municipal.



Como o senhor gostaria de ver Miguel Pereira no futuro?



- O futuro do município é agora. Miguel Pereira já é considerada uma cidade-modelo para o Estado do Rio, graças ao trabalho que temos feito ao longo de quase oito anos, com o apoio dos nossos parceiros, empresários e governo estadual. Mas tudo que estamos implantando e projetando beneficia as próximas gerações. Miguel Pereira vai se transformar em uma das cidades mais importantes do Brasil.