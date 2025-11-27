Ação fortalece o empreendedorismo, a cultura afro-brasileira e os saberes tradicionais - Foto: Divulgação

Publicado 27/11/2025 18:59

Miguel Pereira - Neste fim de semana, uma feira cultural promete agitar Miguel Pereira com produtos e iniciativas que valorizam a identidade local, a economia criativa e apoiam o desenvolvimento sustentável. O evento, que acontece no sábado (29), é gratuito e faz parte da agenda do projeto Viver Territórios, realizado pela Iguá Rio em parceria com o Instituto Aupaba.

Com uma programação diversa e gratuita, o evento reúne apresentações culturais, oficinas e exposições, além da venda de produtos artesanais, agroecológicos e gastronômicos produzidos por empreendedores locais. O público também poderá conhecer trabalhos de cerâmica, encadernação, personalizados e plantas ornamentais, entre outras criações que representam a riqueza da região. As palestras e atividades formativas que integram a programação têm como mote o Mês da Consciência Negra, convidando o público a refletir sobre ancestralidade, representatividade e valorização das tradições afro-brasileiras.

Segundo Izabel Loureiro, gerente de Responsabilidade Social da Iguá Rio, as feiras são um espaço de encontro e fortalecimento das comunidades. “O Viver Territórios tem mostrado que, quando valorizamos a cultura e os empreendedores locais, fortalecemos a economia e o sentimento de pertencimento. Neste mês, as atividades também reforçam a importância da consciência negra como parte da nossa história e identidade coletiva”, destaca.

A Feira Viver Territórios acontece das 13h às 19h, no Espaço das Flores, junto à Praça da Igreja de Santo Antônio da Estiva, no Centro.

Desenvolvido pelo Instituto Aupaba em parceria com a Iguá Rio, o Viver Territórios utiliza uma metodologia inovadora baseada no design regenerativo, que incentiva a escuta ativa, a colaboração e o fortalecimento da autoestima das comunidades. Em Miguel Pereira e Paty do Alferes, o projeto já impactou centenas de pessoas com formações, oficinas e workshops voltados ao empreendedorismo, à hospitalidade e à economia criativa.

Para Luciana De Lamare, presidente e cofundadora do Instituto Aupaba, o projeto tem um impacto profundo no fortalecimento das comunidades. “O Viver Territórios nasce do desejo de fortalecer o que já pulsa em cada comunidade: sua cultura, seus saberes e suas histórias. Cada ação é pensada para estimular o protagonismo local e inspirar práticas sustentáveis que façam sentido para quem vive e transforma o território todos os dias”, afirma.