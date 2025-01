Material sendo descarregado - Deco Mira

Material sendo descarregadoDeco Mira

Publicado 10/01/2025 12:01

Miracema- O município ganhou na quinta-feira (9) reforços para a recuperação das estradas vicinais, recebendo material do programa estadual Estradas Agro RJ.

A iniciativa é do deputado estadual Jair Bittencourt, junto à Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro e a EMATER-Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro

A prefeita de Miracema, Alessandra Freire, falou sobre o programa: "Este é um passo fundamental para melhorar a qualidade de vida do nosso produtor rural e fomentar a economia local. Com estradas melhores, conseguimos facilitar o escoamento dos produtos e garantir que os produtores possam acessar mercados mais distantes, ampliando suas oportunidades".







NinoBellieny