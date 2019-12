Corpos de vítimas de acidente aéreo são encontrados no mar

Santiago - Autoridades chilenas anunciaram que foram encontrados restos mortais na mesma zona onde a Força Aérea estabeleceu o último contato com o avião militar que desapareceu na segunda-feira (9) com 38 pessoas a bordo.



"A Força Aérea deu-nos uma notícia que nos deixou consternados: a descoberta de corpos no mar de Drake e também parte da fuselagem que corresponde ao avião atingido, o C130 da Força Aérea do Chile", disse o governador da região de Magalhães, José Fernández.



A Força Aérea do Chile anunciou, na segunda-feira, ter perdido "o contato via rádio" com um avião militar C130 com 38 pessoas a bordo, que decolou de Punta Arenas, sul do país, para uma base na Antártica.



O contato via rádio foi interrompido no início da noite, de acordo com um documento da Força Aérea.



O avião, que decolou da base aérea de Chabunco, em Punta Arenas, a mais de 3 mil quilômetros ao sul de Santiago do Chile, tinha como missão prestar apoio logístico à base na Antártica.