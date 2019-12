Fotos! Dupla de gatos não gosta muito de Natal

A maioria dos gatos não gosta muito de usar acessórios, principalmente coisas na cabeça. Esse é o caso dos bichanos Sheldon e Maddy, de Kate Beier, moradora da Flórida. Os pets detestam tanto esses adereços que fizeram questão de "estragar" as fotos de Natal da dona, deixando-as incrivelmente engraçadas.

"Me desculpo imensamente por ser assim", escreveu Kate na legenda, brincando, por ter vestido os pets como elfo e Papai Noel. As reações de Maddy e Sheldon fizeram com que os internautas entendessem o que é ter zero espírito natalino.