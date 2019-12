Bebê morre de forma inesperada em berço e mãe relembra momento

Quando tinha apenas três meses, Kasey-Leigh foi encontrada morta. Na ocasião, em maio de 2018, a pequena estava de bruços no berço. “Eu imediatamente soube que havia algo errado. Eu a virei. Seus olhos estavam fechados e havia sangue em seu nariz”, diz a mãe, Charlene Enos, segundo informações do The Sun.

Poucas horas antes de ser encontrada morta, seu pai, Phillip, havia lhe dado um alimento às 5h30 e a colocou de volta no berço antes que ela voltasse a dormir. Quando a mãe encontrou a filha desacordada, ela ficou desesperada e gritou por ajuda. “Ela disse que Kasey não estava respirando”, afirma o tio, Gary.

Ela foi levada às pressas ao hospital. A causa da morte foi confirmada como síndrome da morte súbita do lactente (SMSL) que, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), acontece quando o bebê morre sem nenhuma causa aparente. Essa é a principal causa de óbitos em pessoas com menos de um ano e, no geral, acontece durante à noite.

A polícia de Lincolnshire, no Reino Unido, confirmou que não houve circunstâncias suspeitas ou envolvimento de terceiros na morte do bebê. “É claro para mim que Kasey-Leigh não poderia ter tido pais melhores”, pontua Timothy Brennand, médico legista. “Vocês são habilidosos, experientes e criaram outras três crianças”, continua.

A morte da pequena aconteceu apenas três anos depois que o irmão de sua mãe, Killian, de 19 anos, morreu em um acidente de carro, na Irlanda do Norte, em dezembro de 2016. Carmel Doherty, a avó do bebê, que perdeu o próprio filho, diz que Kasey-Leigh trouxe imensa felicidade à família, segundo o Belfast Telegraph.

"Havia tanta emoção quando ela nasceu, porque ela nos trouxe uma nova esperança depois do que aconteceu com Killian. É tão triste agora ver minha própria filha passando pelo que experimentei. Não há nada que possamos fazer ou dizer para consertar o coração partido de uma mãe que perde um filho", finaliza.

Como evitar asíndrome da morte súbita do lactente ?



Algumas recomendações da SBP são:

O bebê deve dormir de costas e com a barriga para cima;

A criança não deve ficar no carrinho ou bebê conforto por muito tempo;

Objetos que possam causar sufocamentos, como pano e lençóis, não devem ficar no berço;

O quarto deve estar em uma boa temperatura enquanto o bebê estiver dormindo;

Não fumar durante a gravidez ou após o parto, especialmente perto do bebê;

Não vestir a criança com excesso de roupas.

Em caso de dúvidas, a recomendação é procurar um pediatra, que poderá explicar sobre asíndrome da morte súbita do lactente e como colocar o bebê corretamente no berço, além de outros problemas que são comuns durante a infância.