Prefeita de Bogotá se casa com senadora

Bogotá - A prefeita eleita de Bogotá, Claudia López , se casou nesta segunda-feira com a senadora da oposição Angélica Lozano.



"Prometo lhe honrar e amar por toda a minha vida! Obrigado à vida por este ano maravilhoso: fiz doutorado, conquistei a prefeitura e casei com o amor da minha vida!", escreveu López no Twitter.

López, 49 anos, se casou vestida de branco, como Lozano.



Ex-senadora, Lopez é a primeira mulher a ocupar, por eleição popular, a principal prefeitura da Colômbia.



Na Colômbia existe o casamento entre pessoas do mesmo sexo, que têm o direito de adotar menores, sejam filhos biológicos de um dos cônjuges ou não, por decisões da Corte Constitucional.



