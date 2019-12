Alunos de medicina escolhem antiga fazenda de escravos para as fotos de formatura

Uma antiga fazenda de escravos, nos Estados Unidos, foi o local escolhido por um grupo de estudantes para a foto de formatura no curso de medicina. Todos negros, os alunos foram ao lugar historicamente marcado pelo sofrimento para destacar a “resiliência ancestral” em uma imagem que rapidamente viralizou nas redes sociais.

“Para os negros que seguem uma carreira na medicina, continuem. Para toda a nossa comunidade, continuem se esforçando. A resiliência está no nosso DNA”, escreveu a estudante Sydney Labat no Instagram, que também comentou sobre a emoção que sentiu durante a experiência. “Foi tão poderosa que me levou às lágrimas”, disse.

O idealizador da foto, Rossel Ledet, convocou os colegas e dirigiu o momento, com todos usando jalecos brancos. Á revista People, ele disse disse que o objeto principal da ideia era “ilustrar uma conexão entre o passado e o presente da América”. Hoje, a antiga fazenda funciona como museu no estado da Louisiana.

Ledet também reforçou a luta histórica das pessoas negras contra o racismo e a dificuldade de acesso ao mercado de trabalho nos Estados Unidos, pontos que ele diz "difíceis de esquecer": “Todos nós seremos médicos, mas antes disso seremos médicos negros”, disse.