Parlamento do Reino Unido vota a favor de projeto de Boris Johnson para Brexit

Brasília - A Câmara dos Comuns do Reino Unido votou a favor do acordo do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, para o Brexit, um passo significativo para a saída do país da União Europeia em 31 de janeiro.



A votação desta sexta-feira não é o endosso final necessário para a aprovação do acordo, mas simboliza o fim de anos de disputas políticas sobre o Brexit.



A lei ainda deve passar por outra votação na Câmara dos Comuns e obter aprovação na Câmara dos Lordes.



Foram 358 votos a favor e 234 contra o acordo que Johnson negociou com a UE em outubro. O texto abrange questões como direitos dos cidadãos e um acordo que visa evitar uma fronteira física com a Irlanda.



O Partido Conservador de Johnson agora tem uma maioria de 80 assentos na Câmara dos Comuns, após sua confortável vitória nas eleições gerais na semana passada.



No entanto, ainda existem desafios pela frente. A votação de hoje apenas define o rompimento do Reino Unido com a UE, mas não estabelece que tipo de relacionamento o país terá com seu maior parceiro comercial após o Brexit.