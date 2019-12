Clique raro! Família Real surge preparando pudim

Londres - Os membros da linha de sucessão da Família Real britânica apareceram em um clique raro junto com a monarca Rainha Elizabeth 2ª preparando um pudim para o Natal deste ano.

As fotos foram feitas enquanto os príncipes Charles, William e George participavam com a Rainha Elizabeth 2ª de um evento festivo da Real Legião Britânica, uma organização beneficente das Forças Armadas britânicas. Uma das fotos mostra George com a mão na massa enquanto os demais membros da Família Real se divertem observando a cena.

As imagens foram divulgadas neste sábado (21) no perfil oficial da realeza no Instagram. "Quatro gerações da família real se reuniram para apoiar a Real Legião Britânica em uma iniciativa de Natal", escreveram na legenda.

"A rainha, o príncipe de Gales, o duque de Cambridge e príncipe George se uniram no preparo de pudins especiais de Natal para a Real Legião Britânica no palácio de Buckingham esta semana", finaliza o texto da Família Real.