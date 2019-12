Espertinho! Cachorro da polícia é flagrado roubando presente de Natal

Nova York - Quando Ben se tornou o cachorro terapeuta do Departamento de Polícia de Frankling, nos Estados Unidos, todos acharam que ele andaria dentro da lei, mas se enganaram. Recentemente, ao se deparar com um cômodo cheio de brinquedos na delegacia o cachorro não resistiu e acabou roubando um deles - só que foi pego no flagra.

Um dos policiais que presenciou a ação do cachorro decidiu filmá-la. O vídeo foi publicado na página oficial do departamento no Facebook com uma legenda bem-humorada. "Hoje nós aprendemos uma lição muito valiosa. Quando você tem um cômodo cheio de presentes prontos para serem doados você precisa: 1. Trancar a porta ou 2. Manter os brinquedos no alto. Caso contrário um golden retriever os roubará pouco a pouco."



Ben já havia roubado outro brinquedo anteriormente sem que ninguém percebesse. Mas todo o seu plano de ter um esconderijo cheio de diversão foi descoberto quando ele levou sua nova aquisição para o mesmo lugar (embaixo de uma mesa) em que outra estava.

Apesar da atitude do cachorro, os comentários na postagem do Facebook foram todos positivos, incentivando que Ben ficasse com os brinquedos para ele.