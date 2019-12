Mãe dá à luz na véspera de Natal dois anos seguidos

Pode até parecer história de novela, mas uma mãe deu à luz na véspera de Natal por dois anos seguidos. No ano retrasado, Sinai Rodrigues, de 22 anos, da Inglaterra, esperava que a filha, Valentina, nascesse no dia 21 de dezembro, mas a menina veio ao mundo no dia 24. "Eu não esperava que isso acontecesse", disse ao South West News Service.

Depois de Valentina, Sinai engravidou novamente e, apesar de saber que o segundo filho fosse nascer em dezembro, não imaginou novamente que seria novamente na véspera de Natal de 2018. "Quais as chances disso?", questiona.

Dessa vez, ela entrou em trabalho de parto enquanto estava embrulhando presentes, segundo o New York Post.

"Eu pensei que não havia como isso acontecer novamente", afirma. "Mas, eventualmente, tive que aceitar que daria à luz na véspera de Natal pelo segundo ano consecutivo", continua.

O segundo filho recebeu o nome de Santi. Para este ano, por sua vez, ela e o marido, Will Avalos, 31, dizem que estão "dando um tempo" em ter mais filhos.

Pela primeira vez em três anos, Sinai poderá aproveitar o Natal ao lado da família – e não em um hospital dando à luz.

"Celebramos o aniversário deles e, depois, jantamos", diz. "Estou muito empolgada para estar com eles sem me preocupar se a 'bolsa' vai estourar", brinca. "Meus filhos são meus melhores presentes", finaliza.