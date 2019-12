Archie rouba a cena em cartão de Natal de príncipe Harry e Meghan Markle

Já que foram "excluídos" da mensagem de Natal da Rainha Elizabeth II, o príncipe Harry e a esposa Meghan Markle divulgaram, nesta terça-feira, um cartão de Natal dos dois ao lado do filho Archie, que nasceu em maio deste ano.

A imagem foi compartilhada pelo perfil da fundação The Queen's Commonwealth Trust, presidida pelos pais do pequeno. Nela, príncipe Harry e Meghan aparecem sorridentes atrás de Archie, que esbanja fofura fazendo biquinho para a foto.

"Apenas compartilhando o mais doce cartão de Natal de nossos presidente e vice-presidente, o duque e a duquesa de Sussex. Feliz Natal a todos!", diz a publicação do príncipe Harry e da esposa.

Just sharing the sweetest Christmas Card from our President and Vice-President, The Duke and Duchess of Sussex. Very Merry Christmas, everyone! pic.twitter.com/McOcHALoGl