Vídeo: cachorros de abrigo escolhem seus presentes de Natal

O Natal é uma época onde pessoas agradecem quem esteve por perto durante o ano, confraternizam, dão e recebem presentes. Os funcionários do abrigo Dogs Trust Ireland’s Rehoming Center, na Irlanda, não queriam que os animais de lá passassem a data em branco e tiveram uma ótima ideia.

Foi organizada uma campanha de doação de brinquedos para os cachorros abandonados do local. Com tudo arrecadado, os voluntários decidiram colocar todos os itens organizados no chão de uma sala e deixar que os cães escolhessem qual cada um queria.

O momento foi filmado e mostra a alegria dos animais vendo tantos brinquedos e podendo pegá-los. Assista.

"Como vocês podem ver, escolher qual é o brinquedo certo pode ser um pouco difícil para alguns cães. Outros pegam o mais chamativo que conseguem encontrar de cara. Esperamos que o vídeo faça as pessoas sorrirem tanto quanto nós sorrimos filmando a alegria dos cachorros", foi escrito na descrição do vídeo compartilhado pela conta do abrigo no Twitter.

This year we combined toy donations from our staff & amazing supporters, lined them up and let the dogs in our Rehoming Centre pick their own Christmas present. We hope this makes you smile as much as we did recording the dogs have so much fun! #SantaPaws #HappyDogs pic.twitter.com/exfoDLCIz9