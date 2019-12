Veneza volta a ter maré alta em recuperação de inundações

Veneza - Se recuperando das piores inundações já registradas nos últimos anos, a cidade de Veneza, na Itália, registrou na manhã desta quarta-feira (25) uma nova maré alta. Por volta de 8h05 (horário local), a maré atingiu 119 centímetros acima do nível médio da água, 20 a menos do que o número registrado nesta terça (24) na cidade.

De acordo com as autoridades, a expectativa é de que o nível da água caia a partir desta quinta-feira (26), quando é esperado uma maré de 100 centímetros, por volta da 00h30.

No último fim de semana, a cidade registro uma "acqua alta" de 150 centímetros. Deste então, as previsões deixam Veneza em alerta já que uma maré deste nível é suficiente para inundar 70% do centro histórico, segundo dados.