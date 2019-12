Israel: Segurança tira Netanyahu de palco após disparo de foguete vindo de Gaza

Israel - Israel disse que um foguete foi disparado da Faixa de Gaza para dentro da região ao sul do seu território, forçando o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu a ser apressadamente retirado de um palco durante um comício eleitoral na cidade de Ashkelon.



As forças militares israelenses informaram que o seu sistema de defesa aérea, conhecido como Domo de Ferro, interceptou o foguete. Não houve relatos de vítimas.



O jornal israelense Haaretz publicou um vídeo no seu site mostrando o momento em que Netanyahu é levado para um abrigo quando estava fazendo campanha horas antes das primárias do seu partido, o Likud. O vídeo mostrou Netanyahu e a sua esposa deixando lentamente o palco com guardas de segurança após sirenes terem soado.



Netanyahu argumenta que sabe como proteger Israel, mas adversários o acusam de ser brando com ameaças de Gaza.



Gideon Saar, o oponente de Netanyahu nas eleições de quinta-feira, pleiteou em uma publicação no Twitter um "amplo consenso nacional para desmantelar a infraestrutura militar" dos grupos militantes palestinos Hamas e Jihad Islâmica.



O incidente similar ocorreu em setembro, quando Netanyahu estava na cidade de Ashdod. Ele estava, à época, em campanha na segunda eleição geral israelense deste ano. Aquele incidente acredita-se ter desencadeado a morte por Tel Aviv do comandante sênior da Jihad Islâmica em novembro. Como resultado disso, militantes de Israel e Gaza tiveram a sua pior rodada de batalhas em meses