Impressionante! Jovens viralizam na Web após versão cover em beatbox de 'Señorita'; Vídeo

Londres - Dois jovens viralizaram após publicarem uma versão cover em beatbox da canção "Señorita", de Shawn Mendes e Camila Cabello. O vídeo, que foi publicado no Youtube e também viralizou no Twitter, já foi visto mais de 500 mil vezes, se somados os números das duas plataformas.

Confira a versão cover e a original:

A versão feita pelos jovens impressionou muito os internautas, que não conseguiram esconder a empolgação com o vídeo. Confira:

A guria tem uma voz talentosa demais, mas o muleque ta no nível hard do beatbox. Sincronização, improviso e melodia nota 10.

Manooo eu não entendo nada de música, mas cantar no meio da rua (não tá no banheiro q acústica ajuda) em inglês, (não sei falar mas pra mim está perfeito) e com beatbox ali do lado ao vivo e sair um baita som desse (pra mim está melhor que o original) n é pra qualquer um parabéns