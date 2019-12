Produtor de Snoopy e Charlie Brown, Lee Mendelson morre no dia do Natal

São Francisco - Lee Mendelson, produtor executivo de longa data de vários especiais da série animada de TV "Peanuts", morreu, disse sua família. O produtor, 86 anos, faleceu em sua casa na área da baía de São Francisco no dia de Natal, disse seu filho Jason Mendelson à rede de TV americana CNN.

Ele morreu de insuficiência cardíaca congestiva após uma longa batalha contra o câncer, disse seu filho.

Mendelson, originalmente de São Francisco, era conhecido por seu trabalho em "A Charlie Brown Christmas", o primeiro especial animado com personagens de "Peanuts". O produtor escreveu a letra da música do especial "Christmas Time is Here".



O especial, que foi ao ar em 9 de dezembro de 1965, foi um sucesso crítico e comercial imediato, e desde então se tornou um favorito permanente das festas natalinas.



Mendelson disse em 2006 que os executivos da rede CBS inicialmente não o adoravam. Eles temiam que o programa fosse bombardeado com o público por causa de seu tom melancólico, versículos da Bíblia, partituras incomuns do jazz e humor alternativo.



"Eles disseram: 'Exibimos uma vez e isso será tudo. Boa tentativa'", disse Mendelson à Pop Matters.



Ele e o diretor Bill Melendez "pensaram que havíamos arruinado Charlie Brown para sempre quando terminamos. Nós meio que concordamos com a emissora. Um dos animadores estava de pé no fundo da sala - ele havia bebido umas e disse: 'Vai durar cem anos' e depois caiu. Todos pensávamos que ele era louco, mas ele estava mais certo do que nós. "



O especial foi ao ar por mais de 50 anos.



Mendelson produziu dezenas de especiais com os personagens Charlie Brown e Snoopy de "Peanuts", especiais da série animada "Cathy", além de inúmeros shows e mais de 100 episódios da série animada "Garfield and Friends".



Ele deixa sua esposa, Ploenta, seus filhos Glenn, Lynda, Jason, Sean; o enteado Ken; e oito netos.