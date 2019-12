Vídeo: imagens de menino andando e caindo de moto viralizam e geram revolta

Um vídeo de uma criança pilotando uma pequena moto está dando o que falar no Twitter. As imagens foram postadas na quarta-feira pelo usuário @roskorfc e soma quase 5 milhões de visualizações em poucos dias.

No vídeo, um adulto ajuda um menino a subir em uma moto. Em seguida, o homem solta a criança, que "dirige" a motocicleta sem muita coordenação e vai na direção de um poste. O garotinho bate e cai.

No finalzinho do vídeo é possível ver que a criança se levanta, e aparentemente, não teve ferimentos. Mesmo assim, o vídeo tem gerado revolta em diversos usuários.

Too big for a dummy, and too wee for a motorbike! pic.twitter.com/4PeUwSnp0J