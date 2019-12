Ator de 'GoT', Andrew Dunbar morre na véspera do Natal

O ator da série da HBO Game Of Thrones Andrew Dunbar, 30 anos, morreu em Belfast, na Irlanda do Norte, na terça-feira (24), em casa. Dunbar era dublê do ator Alfie Allen que encarnou o personagem Theon Greyjoy e entrava em cena nas gravações de ação ou perigo. Ele era figurante e conhecido no set de GOT e de outras séries, além de DJ.

O veículo Belfast Live divulgou a declaração de tributo de Pamela Smyth, chefe de maquiagem de Game of Thrones, a Andrew Dunbar: “ Mesmo no meio de milhares de figurantes que estavam em Thrones – Andrew sempre se destacou. Sempre foi profissional e educado, com um grande sorriso e radiante. Uma alma bonita – ele fará falta para toda a família GOT.”.

Já Helen Sloan, fotógrafa de Game of Thrones, disse: “Ontem de manhã ouvimos as terríveis notícias de que perdemos um de nossa família Thrones. Andrew Dunbar foi uma jóia absoluta. Engraçado, charmoso, bonito - e essa impressão nunca será derrotada.

A página oficial de uma agência de figurantes da Irlanda registrou:“Dizer que estamos chocados e devastados com a morte de Andrew Dunbar é pouco.”. Ele também atuou em outras séries de sucesso como Krypton e Derry Girls.

O funeral vai acontecer nesta segunda-feira, 30, na cidade de Portrush, na Igreja Presbiteriana Ballywillan, na Irlanda do Norte. A causa da morte repentina de Andrew Dunbar ainda está sendo investigada.