Cinco posições sexuais diferentes para testar em 2020

O início de um novo ano também é um convite para sair da zona de conforto e fazer algo diferente, não é mesmo? Então, por que não levar essa ideia para o sexo? Aproveite que 2020 já está batendo na porta e adicione alguns itens mais “picantes” à sua lista de metas.

Para te ajudar nessa missão, listamos cinco posições sexuais diferentes para você testar em 2020 e sentir mais prazer. Essa também é uma forma de sair da rotina e até descobrir novos interesses na cama. Confira:

1. Tesoura aberta

Posição sexual 'tesoura aberta' Renato Munhoz (Arte iG)

Se você curte ficar deitada enquanto o outro te estimula, vai gostar de testar a “tesoura aberta”. Essa posição sexual permite uma penetração mais profunda, além de facilitar a estimulação do clitóris. Que tal incluir um sex toy e apimentar ainda mais a relação? Vale tentar!

2. Oral por baixo

Ela fica por baixo para fazer o sexo oral Renato Munhoz (Arte iG)

Conhecida também como “oral extremo”, essa é uma forma mais “ousada” de fazer sexo oral no parceiro. Pode ser uma boa maneira de sair da rotina e variar nas formas de estímulo.

3. Chave de coxa

Posição sexual 'chave de coxa' Renato Munhoz (Arte iG)

A “chave de coxa” é uma boa posição para explorar outros cômodos da casa, como a sala ou até o escritório, já que apenas a mulher precisa estar apoiada em uma superfície. A ideia é que ela prenda o parceiro entre as pernas enquanto ele a penetra e estimula o clitóris.

4. Nó dos amantes

Posição sexual 'nó dos amantes' Renato Munhoz (Arte iG)

A ideia é realmente se enroscar no parceiro. Para isso, a mulher eleva o quadril e “encaixa” na coxa no homem, enquanto ele dá apoio com as mãos e conduz o ritmo da penetração.

5. Vários estímulos

Posição sexual que permite vários estímulos Renato Munhoz (Arte iG)

Essa é a posição perfeita para a mulher ser estimulada de diferentes formas ao mesmo tempo. Enquanto o parceiro a penetra, ela pode estimular o clitóris e os seios, garantindo mais prazer para a relação.