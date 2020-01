Confira vídeo! Noivo mostra traição de mulher com cunhado durante casamento

Um noivo surpreendeu os convidados durante casamento após exibir em um telão um vídeo em que a noiva faz sexo com o cunhado. O caso aconteceu na última quinta-feira (26) em Fujian, na China. As informações são do portal chinês Apple Daily.

Ao exibir o vídeo de cinco minutos, o noivo disse: “Você pensava que eu não soubesse?”. Em seguida, a mulher joga o buquê de flores no noivo. O casal estava junto cerca de dois anos.

Alguns internautas chineses disseram que o vídeo pode ser um “golpe de marketing” já que a filmagem só apareceu no aplicativo “Aubergine Video” e mostrava o logo da empresa.

Assista: