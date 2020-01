Espetáculo! Maior chuva de estrelas cadentes do ano acontece esta noite

Uma chuva de estrelas cadentes vai ocupar o céu já na noite desta primeira sexta-feira do ano, estendendo-se até a madrugada de sábado, 4 de janeiro. No pico de intensidade do fenômeno, denominado Quadrântidas, por volta das 2 horas da manhã poderão ser vistos entre 60 e 200 meteoros por hora.

As Quadrântidas ocorrem todos os anos no início de janeiro. Nessa ocasião, partículas residuais de cometas e fragmentos de asteroides vêm ao redor do sol e emitem uma trilha poeirenta pela qual a Terra passa. Observado pela primeira vez em 1825, o fenômeno leva o nome da constelação Quadrans Muralis, proposta pelo francês Jerôme Lalande no século 17 e já não usada atualmente.

De acordo com a Nasa, o evento é considerado uma dos melhores e maiores chuvas anuais de estrelas cadentes. “A maioria dessas chuvas de meteoros tem um pico de dois dias, o que torna muito mais possível avistar meteoros. O pico das Quadrântidas, por outro lado, é muito mais curto – apenas algumas horas”, informa a agência espacial americana.

Para acompanharem o fenômeno, considerado o maior do ano em 2020, os interessados devem olhar para o céu (que, espera-se, esteja limpo) logo após a meia-noite, de preferência em um local com pouca poluição luminosa. As Quadrântidas aparecerão ao norte, na direção da estrela Arcturus. A Nasa recomenda: “Deite-se com os pés voltados para nordeste e olhe para cima. Em menos de 30 minutos no escuro, seus olhos se adaptarão e você começará a ver meteoros. O espetáculo vai durar até o amanhecer”.