Corpo de Soleimani chega ao Irã e cortejo é acompanhado por multidão

Uma verdadeira multidão toma as ruas da cidade de Ahvaz, no Irã, na manhã deste domingo (5) para acompanhar o cortejo fúnebre do general Qassem Soleimani, que chegou ao país nas primeiras horas do dia.

Segundo informações da CNN, o corpo de Soleimani, morto na última quinta-feira (2) após um ataque aéreo realizado pelos EUA em um aeroporto de Bagdá, no Iraque, deve passar por outras cidades do Irã até chegar em Kerman, cidade natal do general, onde ele será sepultado.

Ao todo, os ritos do funeral devem se estender pelos próximos quatro dias, como é o costume quando se trata de um chefe da Guarda Revolucionária do país. Com isso, o corpo passará pelas cidades de Mashhad e Teerã antes de seguir para seu destino final.

To Martyr Soleimani’s daughter, “Everyone is bereaved & grateful to your father. This gratitude is due to his great sincerity, since hearts are in God’s hands. Without sincerity, ppl’s hearts wouldn’t have been with him like this. May God bestow His blessings on all of us." pic.twitter.com/L347jTalPJ — Khamenei.ir (@khamenei_ir) January 4, 2020

Em contato com a família de Soleimani no último sábado (4), o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, disse que o general cumpriu seu objetivo de se tornar um mártir: “todos estão enlutados e agradecidos. Essa gratidão se deve à sua grande sinceridade, pois os corações estão nas mãos de Deus. Sem está sinceridade, os corações das pessoas não estariam com ele da forma como estão. Que Deus siga derramando suas bênçãos sobre todos nós".