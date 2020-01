Motorista bêbado mata seis alemães que deixavam boate na Itália

Itália - Seis jovens alemães morreram e outros 11 ficaram feridos, atropelados por um motorista bêbado, segundo as primeiras evidências, quando deixavam uma boate em uma cidade montanhosa do norte da Itália, perto da fronteira austríaca.

O acidente ocorreu por volta das 01h15 (21h15 de sábado no horário de Brasília) na saída da pequena cidade de Lutago, na região do Alto Ádige, localidade famosa por suas pistas de esqui e pela beleza de suas paisagens no verão.

Depois de passar a noite em uma boate, o grupo de jovens turistas se encontrava perto de seu ônibus quando um carro chegou em alta velocidade. Alguns foram lançados a dezenas de metros de distância.

Seis jovens morreram no local e onze outros - dois deles aparentemente da região de Alto Ádige - ficaram feridos, informou um oficial do Corpo de Bombeiros de Lutago à AFP.

Duas pessoas, em estado gravíssimo, foram transferidas para o hospital de Innsbruck (Áustria), uma delas de helicóptero. Outras nove foram internadas em hospitais italianos nas cidades de Brunico, Bolzano e Bressanone.

"O ano novo começa com uma tragédia, estamos com as vítimas e suas famílias", disse a repórteres o governador do Alto Ádige, Arno Kompatscher, uma região de língua alemã que tem ampla autonomia e é conhecida pelos austríacos como Tirol do Sul.

Segundo a rede de televisão Rainews24, o motorista do veículo tem 28 anos e mora na região. Ele "teria um alto nível de álcool no sangue".

Ele foi preso e está em um hospital vizinho, sob a supervisão da polícia.

Um total de 160 socorristas foram mobilizados para o local do acidente, de acordo com um comunicado dos Bombeiros de Lutago.

"É um cenário dantesco. Pessoas no chão, gritos de dor, uma tragédia, não há palavras", descreveu a recepcionista de um hotel da região interrogada pelo jornal Corriere della Sera.

Em Berlim, o ministro das Relações Exteriores disse que o consulado alemão em Milão (noroeste da Itália) está "em estreito contato com as autoridades italianas para realizar a identificação das vítimas e oferecer assistência às pessoas afetadas".

A cidade de Lutago está localizada a 970 metros de altura no Vale Aurina, um dos mais preservados do Alto Ádige, praticamente na fronteira austríaca.

A cidade tem 800 habitantes, mas no inverno é muito frequentada pelos amantes de esqui por suas pistas próximas de Klausberg e Speikboden e no verão pelos adeptos do montanhismo e caminhadas.

Há uma semana, três pessoas de nacionalidade alemã, uma mulher e duas meninas, uma delas de sete anos, perderam a vida em uma avalanche na mesma região.