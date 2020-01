Um passageiro de um voo da Air Canada Express estava gravando a decolagem do avião, quando um dos pneus do lado esquerdo se soltou. Ele publicou o vídeo nas redes sociais: "Bem, agora estou num avião que acabou de perder uma roda… 2020 começa muito bem", escreveu na publicação.



O voo foi na última sexta-feira entre as cidades de Quebec, Montreal e Bagotville, no Canadá.



Havia 49 passageiros no avião. Os serviços de emergência estavam à espera do avião, que precisou queimar combustível durante duas horas para tentar aterrissar.



Os pilotos conseguiram pousar em segurança e não houve feridos.