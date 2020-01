Trump diz ter tido reunião 'muito boa' com vice-ministro de Defesa saudita

São Paulo - O presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, no Twitter, que teve uma reunião "muito boa" com o vice-ministro de Defesa da Arábia Saudita, Khalid bin Salman. Entre os assuntos discutidos, Trump apontou a estabilidade na região do Oriente Médio e os preços do petróleo.



Sem dar mais detalhes, Trump também afirmou que foram discutidos na conversa tópicos como comércio e forças armadas.



A reunião ocorre em meio às tensões dos Estados Unidos com o Irã, após um ataque do governo americano em Bagdá ter matado um general iraniano.