Caixas-pretas de avião que caiu no Irã são encontradas; maioria das vítimas é de iranianos e canadenses

"As duas caixas-pretas do Boeing 737 ucraniano que caiu esta manhã foram encontradas", disse o porta-voz da autoridade, Reza Jafarzadeh, segundo a agência de notícias Isna. Teerã - As equipes iranianas de busca e resgate encontraram as caixas-pretas do avião ucraniano que caiu nesta quarta-feira logo após decolar de Teerã , matando 176 pessoas a bordo, segundo a autoridade iraniana de Aviação Civil."As duas caixas-pretas do Boeing 737 ucraniano que caiu esta manhã foram encontradas", disse o porta-voz da autoridade, Reza Jafarzadeh, segundo a agência de notícias Isna.

#BREAKING #Ukrainian Boeing 737 plane carrying 180 people crashes near Tehran airport moments after take-off. First movie from this crash. pic.twitter.com/5s2buYv7Vj — Omid Basir (@iranirannews) 8 de janeiro de 2020

O Boeing 737-800 caiu minutos depois de decolar do principal aeroporto da capital do Irã, tinha 176 pessoas a bordo, incluindo 82 iranianos. Não houve sobreviventes no acidente.

Galeria de Fotos Grande maioria dos passageiros do Boeing 737, que voava de Teerã para Kiev para a Ukraine International Airlines, eram iranianos e canadenses, disseram autoridades em Kiev AFP Equipes de resgate recuperam um corpo depois que um avião ucraniano transportando 176 passageiros caiu perto do aeroporto Imam Khomeini, na capital iraniana Teerã AFP Equipes de resgate trabalham em meio a destroços depois que um avião ucraniano com 176 passageiros caiu perto do aeroporto Imam Khomeini, na capital iraniana Teerã AFP Pertences e detritos pessoais são mostrados espalhados no chão depois que um avião ucraniano transportando 176 passageiros caiu perto do aeroporto Imam Khomeini, na capital iraniana Teerã AFP



Os passageiros incluíam ainda 63 canadenses, 10 suecos, quatro afegãos, três alemães, três britânicos e dois ucranianos. Já a tripulação era composta por nove ucranianos.



A queda do avião, com três anos de uso e que tinha Kiev como destino, veio horas depois de o Irã lançar um ataque com mísseis contra bases utilizadas por tropas americanas no Iraque. Autoridades ucranianas e iranianas, contudo, dizem suspeitar que o acidente foi causado por problemas mecânicos. Os passageiros incluíam ainda 63 canadenses, 10 suecos, quatro afegãos, três alemães, três britânicos e dois ucranianos. Já a tripulação era composta por nove ucranianos.A queda do avião, com três anos de uso e que tinha Kiev como destino, veio horas depois de o Irã lançar um ataque com mísseis contra bases utilizadas por tropas americanas no Iraque. Autoridades ucranianas e iranianas, contudo, dizem suspeitar que o acidente foi causado por problemas mecânicos.

*Com Estadão Conteúdo e AFP