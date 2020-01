Tenso! Criança caminha e corre em parapeito de 5° andar de prédio; assista

Uma família de férias em Playa Paraíso, em Adeje, Tenerife, a maior das ilhas Canárias espanholas, passou por um susto quando um vídeo flagrou o momento em que uma criança caminha no parapeito de um prédio, no quinto andar, enquanto sua mãe estava no banho.



A criança sai pela janela e caminha ao longo da borda até alcançar a grade da varanda e sentar-se nela. Mas, em vez de subir por ali, a criança volta em direção a janela, ela chega a perder o equilíbrio por um momento e volta correndo pela beirada antes de parar na janela no momento em que a filmagem termina.



A administradora do prédio enviou um relatório de segurança à prefeitura local em resposta ao ocorrido e um vizinho disse que ficou surpreso por "algo pior não acontecer".