Mulher é condenada por organizar 'duelo mortal' entre ex e amante

A lituânia Asta Juskauskiene, de 35 anos, foi condenada por conspiração para assassinato por forçar seu ex-marido e seu amante a "lutarem" por ela.

O caso aconteceu em 2018, quando Asta se divorciou do marido, Giedruis, para ficar com o amante, que a lituânia conheceu após o jovem sair da prisão. Eles começaram a namorar, mas ela ainda tinha relações sexuais com o ex.

Ela resolveu criar uma espécie de "duelo medieval" - que só terminaria com morte - entre os homens, que aceitaram o desafio. Em junho de 2019, eles se encontraram em um beco na cidade de Stratford e começaram uma batalha que resultou na morte do ex-marido, esfaqueado mais de 30 vezes por Mantas.

Após o crime, Asta ajudou Mantas na exclusão de mensagens e arquivos que o encriminavam, mas os dois form presos. Inicialmente a lituânia foi condenada por conspiração para assassinato, mas ambos conhecerão a sentença final no mês que vem e o rapaz pode receber prisão perpétua.