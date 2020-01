Moscou - A chanceler alemã Angela Merkel afirmou neste sábado que a admissão do Irã de que acidentalmente derrubou um avião de passageiros ucraniano foi um passo importante e exigiu uma investigação completa.



Merkel disse que era bom identificar os culpados e enfatizou a necessidade de "estabelecer exaustivamente" o que aconteceu.



"Hoje foi dado um passo importante", disse ela em entrevista coletiva após conversas com o presidente russo Vladimir Putin no Kremlin.