Vídeo: macarrão congela após ficar 15 minutos em varanda

Uma moradora da cidade de Calgary, no Canadá, registrou nas redes sociais as consequências do frio de -32ºC no rigoroso inverno no país da América do Norte. Arleney Rodriguez, que é natural do México, esqueceu um macarrão na varanda e se surpreendeu com o alimento congelado quando voltou.

“Quem quer um pouco de sopa? Mas tem que ter pressa porque está esfriando", brincou a internauta em publicação nas redes. Nos comentários, colegas também brincaram com a situação. “Parece uma obra de arte”, afirmou um deles. “Estou congelando só de olhar”, disse outra.

Em entrevista à agência Reuters, a mulher afirmou que esqueceu o alimento do lado de fora de casa por pouco mais de 15 minutos. O rigoroso inverno da cidade de Calgary é famoso e o momento de maior calor na semana deve fazer com que os termômetros marquem 3ºC.

Veja, abaixo, publicação de Arleney: