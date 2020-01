Casal que ficou quase 65 anos junto morre no mesmo dia em abrigo de idosos

Rio - Um casal que estava junto há quase 65 anos morreu no mesmo dia em um lar para idosos em St. Louis, no Missouri, Estados Unidos. As camas de Jack e Harriet Morrison foram alinhadas nas suas últimas horas, permitindo-lhes dar as mãos, informou o St. Louis Post-Dispatch. As informações são da TV FOX 40.



Jack, de 86 anos, morreu primeiro. Harriett, que tinha 83 anos, morreu mais tarde no mesmo dia 11 de janeiro.

O casal teve seu primeiro encontro no Halloween de 1955. "Eles foram a um pequeno restaurante e nunca se separaram daquele dia em diante", disse Sue Wagener, sobrinha criada pelos Morrisons. Eles se casaram cerca de seis meses depois.



Eles se conheceram quando Harriett acompanhou o pai em uma viagem com a banda dele. Jack era o motorista do ônibus fretado que levou o grupo a alguns de seus shows.



Cerca de um ano atrás, Harriet tropeçou enquanto passeava com o cachorro, quebrando a pélvis e o quadril, disse Wagener. Ela tinha demência e se mudou para o lar de idosos e centro de reabilitação The Woodlands of Arnold.



Enquanto isso, Jack estava tendo problemas para morar em casa. Wagener disse que o convenceu a se mudar para uma casa em Woodlands em maio. Em setembro, ele também caiu, quebrando o pescoço. Ele então também se mudou para a casa de repouso.



Eles dormiam juntos, um em cadeira de rodas e outro na cama - com as mãos entrelaçadas.



“Alguns dias ela o reconhecia; outros dias não ", disse Wagener.



Por volta das 23h do dia 10 de janeiro, a sobrinha recebeu uma ligação de uma enfermeira dizendo que Harriet parecia quase morta. A enfermeira perguntou se a equipe poderia retirar os móveis do quarto de Jack para que o casal pudesse ficar juntos.



Wagener disse que não havia nada que ela adoraria mais.