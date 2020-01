Adolescente esfaqueia colega em escola, após suposta agressão à namorada

Porto - Um adolescente de 16 anos foi esfaqueado na escola em que estuda, na manhã desta segunda-feira, por um colega de 18 anos, na Escola EB2/3 de Fânzeres, em Gondomar, Portugal. O autor do ataque se entregou à polícia após o crime.



Segundo o jornal Correio da Manhã, o rapaz ferido teria agredido a namorada pouco antes de ser esfaqueado pelo adolescente, que alegou o ataque em defesa da jovem.



A vítima foi levada com ferimentos leves para o Hospital de São João, na cidade do Porto.