Cinco pacientes e funcionários são atacados em centro médico

Um homem foi preso depois que cinco pacientes e parte da equipe de um centro médico foram atacados na manhã desta segunda-feira. A polícia foi acionada para o Parkside Medical Center em Bletchley, Buckinghamshire, na Inglaterra, logo após as 9h.



O serviço de ambulância confirmou que duas pessoas foram levadas ao hospital com ferimentos, enquanto outras três foram tratadas no local. Ninguém está com estado grave de saúde.



"Várias pessoas foram levadas para o hospital, mas nenhum de seus ferimentos parece ser fatal", disse o porta-voz da polícia.



O Parkside Medical Center escreveu em seu site: 'Tivemos um incidente grave esta manhã e a clínica será encerrada até novo aviso. Por favor, seja paciente, entraremos em contato com você o mais breve possível para remarcar sua consulta", diz o informe.