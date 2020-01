Cantor e compositor, David Olney morre aos 71 anos durante show

Flórida - O cantor e compositor David Olney morreu aos 71 anos no sábado durante um show na Flórida, nos Estados Unidos. O americano passou mal durante uma apresentação em um festival de compositores.



A informação foi revelada pela cantora Amy Rigby, que também se apresentava no festival. Ela disse que Olney se desculpou e fechou os olhos quando estava no meio de sua terceira música. Segundo Rigby, todos acharam que ele estava apenas descansando.

Até que o cantor Scott Miller disse que precisavam reanimá-lo. Médicos da platéia e da equipe tentaram salvá-lo, mas não conseguiram. Segundo seu empresário, Olney sofreu uma parada cardíaca.



O cantor e compositor começou a carreira em 1973. Em carreira solo, ele lançou mais de 20 álbuns.