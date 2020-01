Príncipe Harry continuará recebendo 'mesada' do pai por um ano após renúncia, diz jornal

Londres - Mesmo com a tensão entre o Príncipe Harry e o pai, Príncipe Charles, parece que o rapaz continuará sendo favorecido com uma mesada. De acordo com o jornal Daily Mail, o filho da Rainha Elizabeth dará a tal mesada para o filho durante um ano.

Ainda segundo as fontes do jornal, o valor que o Príncipe Harry receberá virá da fortuna pessoal do Príncipe Charles, e não dos impostos que ele recebe como Duque de Cornualha.

Vale lembrar que, no último final de semana, o acordo entre a Rainha e o neto foi divulgado. O Príncipe e sua esposa, Meghan Markle, não vão mais usar o título de "alteza real", não representarão a Coroa em eventos oficiais e não receberão mais nada do Fundo Soberano.

Já sobre a relação de Harry com o irmão, o Príncipe William, parece que as coisas estão se revolvendo aos poucos. De acordo com o jornal The Sun, os dois fizeram as pazes e o relacionamento dos dois está sob controle.

"O William e o Harry têm passado muito tempo juntos, distante dos olhos públicos, trabalhando no relacionamento deles e discutindo o futuro deles. É um momento marcante para eles, os dois estão salvando o relacionamento deles como irmãos e isso tem sido motivante para ambos", disse uma fonte da publicação.

"Kate Middleton e a Meghan, mesmo no Canadá, participaram das conversas mais de uma vez e isso é um sinal da melhoria desse relacionamento. As coisas estão se ajeitando. Eles afastaram todos aqueles que intoxicam a relação dos dois, é algo que deve ser resolvido entre irmãos", completou

Nos últimos dias, foi noticiado que o Príncipe William havia reagido mal em relação à renúncia do Príncipe Harry e de Meghan Markle para com as obrigações reais.