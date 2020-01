México investiga possível primeiro caso de coronavírus no país

Cidade do México - O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, informou, nesta quarta-feira, que autoridades estão investigando o que poderia ser o primeiro caso de coronavírus no país.

Foram identificados dois casos suspeitos, mas um deles foi descartado. O outro, registrado em Tamaulipas, ainda está sob observação. A possível vítima do vírus é um professor do Instituto Politécnico Nacional, de 57 anos, que viajou para a China recentemente e retornou ao México com os sintomas da doença.

Já são 17 o número de mortos pelo vírus na China, e mais de 400 infectados. Em algumas farmácias do país, máscaras e produtos desinfetantes estão saindo de estoque. O primeiro caso registrado nos Estados Unidos já foi confirmado, e Organização Mundial da Saúde (OMS) deverá fazer uma reunião em breve para decidir se deve declarar uma “emergência de saúde pública de alcance internacional”.