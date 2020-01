Presidente de Paraguai está com dengue

Assunção - O presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, está com dengue, informou nesta quarta-feira o ministro da Saúde, Julio Mazzoleni.



"Temos o resultado dos exames de laboratório que confirmam que o presidente tem dengue", disse Mazzoleni em entrevista coletiva.



"O presidente é o sorotipo 4 da dengue (que não requer hospitalização) e seu quadro geral é bom. Ele cumprirá sua agenda com restrições", acrescentou o secretário de Estado, que é médico.



O chefe de Estado deve repousar por 48 horas, um período que se estenderá pelo resto da semana, disseram porta-vozes do presidente.



O governante paraguaio deixou abruptamente na terça-feira um evento público no Alto Paraná, 350 km a leste do país, depois de sentir tonturas, e foi transferido por via aérea para sua residência em Assunção com 38,8 graus de febre.