Cachorro fareja tumor na perna da dona e salva sua vida

Reino Unido - Durante sete meses o cão Dave ficou cavando e farejando a perna de sua dona Danielle King, até que ela se desse conta de que tinha algo errado. O cachorro da raça staffordshire bull terrier foi responsável por evitar que a dona morresse com um tumor do tamanho de uma bola de rugby que estava crescendo em sua coxa.

Um dia Danielle, que mora no Reino Unido, começou a sentir muita dor vindo do lugar que Dave ficava "batendo". Ela decidiu ir ao médico e o resultado foi ter que passar por uma cirurgia de oito horas e meia para a remoção do tumor que media 20cm x 15cm x 10cm. Ela foi diagnosticada com um tipo raro de câncer que causa tumores nos ossos.

"Sempre direi que meu cachorro salvou minha vida, quem sabe o que teria acontecido comigo se eu esperasse mais algumas semanas para ir ao médico", contou em entrevista ao site Metro UK. "Sempre que eu me sentava ou deitava ele ficava uivando e cavando na minha perna, e eu não entendia." Agora, a inglesa está saudável novamente, graças aos sinais de seu cão Dave.