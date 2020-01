Um menino de apenas quatro anos morreu após levar um tiro acidental, enquanto brincava com o pai no último domingo, em Indiana, nos Estados Unidos.

De acordo com informações da "RTV6", a arma estava nas costas do pai, Tyler Shaw, quando ele brincava de luta com o filho. Durante a brincadeira, o revólver caiu e disparou um tiro, que atingiu a cabeça do homem de 36 anos e também da criança.

A polícia foi chamada e ao chegar no local encontrou os dois com ferimentos de bala na cabeça. Ambos foram transferidos para um hospital próximo, mas o garoto não resistiu. O pai segue internado e não corre riscos.