A importância do oral na hora do sexo é quase unanimidade entre os homens. Seja no papel de “preliminar” ou com a intenção de chegar ao orgasmo e finalizar a relação, é difícil encontrar um casal que dispense a prática.

Apesar de muito popular, porém, ainda existem “mistérios” que envolvem o sexo oral. Para sanar algumas dúvidas, o colunista Frank Kobola, da revista Cosmopolitan, decidiu compartilhar com as leitoras nove segredos que nenhum outro homem vai te contar.

1. Pode ser que ele “saia de órbita”

Receber um oral pode, muitas vezes, ser relaxante como uma massagem. Nesse processo, é possível que a cabeça do seu parceiro vá para outros lugares, às vezes longe do sexo em si. Mas não se assuste! Nós prometemos que é um elogio.



2. Ele prefere saber do seu “plano de ação” antes de terminar

Segundo o colunista, é importante dar um olhar ou um sinal ao seu parceiro antes de se afastar do pênis dele como se fosse uma bomba. Não existe nenhuma obrigação de aguardar o orgasmo, muito menos de ter qualquer atitude quanto ao sêmen, mas é educado não deixar que ele seja surpreendido.



3. Os testículos são basicamente um botão mágico do orgasmo

Por um lado, ele vai querer que você saiba disso. Por outro, pode fazer com que a brincadeira acabe cedo demais.



4. É incrível por ser “preguiçoso”

“Parte da mágica de receber um oral está na possibilidade de deitar com as mãos atrás da cabeça, relaxar e curtir o momento”, explica Frank. Por isso, é importante investir nos movimentos lentos e confortáveis.



5. Não existe oral ruim

Embora as habilidades na cama sejam um alvo constante de preocupação, o colunista tranquiliza quem pensa ser péssima no assunto. “Não há como estragar tudo. Apenas evite morder o pênis dele, não o faça sangrar e está tudo bem”, diz.



6. Ele está se segurando

Ele provavelmente já poderia ter gozado há muito tempo, mas quer fazer com que esse momento dure.



7. Ele está tendo uma excelente visão do alto da sua cabeça

Não importa se você está preocupada com seu cabelo bagunçado ou com qualquer problema que envolva seu couro cabeludo. Ele não poderia se importar menos.



8. É um consenso quase universal que chupar é melhor que lamber

Lambidas são sexy e muito agradáveis, mas você não pode passar o tempo inteiro nisso se tem o objetivo de fazê-lo chegar ao orgasmo.



9. Ele provavelmente não tem certeza se deveria gozar ou se são apenas preliminares

Ás vezes é difícil saber sobre a forma como você quer que o oral termine. “Nem sempre sabemos se a ideia é segurar para uma penetração mais tarde ou se você já está chateada porque não gozamos nunca”, diz. “É como aquele momento em que você oferece um aperto de mão e alguém faz menção de te abraçar”: