Homem mata família e passa duas semanas com os corpos em casa

Um homem confessou ter matado a esposa, os três filhos e o cachorro de sua família na casa onde viviam em uma área construída pela Disney na Flórida, próxima aos parques de Orlando. A esposa Megan, 42, e seus filhos Alek, Tyler e Zoe (13, 11 e 4, respectivamente) e o cachorro Breezy eram dados como desaparecidos a pelo menos duas semanas.

Quando abordado por investigadores pela primeira vez, Anthony Todt, de 44 anos, informou aos oficiais que os filhos estavam em uma festa do pijama na casa de amigos, e que sua mulher dormia no andar de cima.

No relatório, os policiais informam que sentiram um forte odor vindo de dentro da residência, onde encontraram Megan e as três crianças enroladas em cobertores no quarto principal.

Todt então confessou ter esfaqueado repetidamente sua esposa e seus filhos, menos Zoe, de quatro anos, que ainda não teve sua morte esclarecida.

O homem está sendo acusado pelos quatro assassinatos e também por crueldade animal, já que também matou Breezy, o cão da família.