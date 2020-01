Wuhan estima outros 1 mil casos confirmados de coronavírus

China - O prefeito da cidade chinesa de Wuhan - epicentro do surto de coronavírus -, Zhou Xianwang, disse, neste domingo, em uma coletiva de imprensa que estima que os especialistas deverão confirmar outros cerca de mil casos suspeitos de infecção que estão sob monitoramento. Até agora, a grande maioria dos casos confirmados na China continental está em Wuhan e nos arredores.

De acordo com dados oficiais divulgados hoje, a China continental está com cerca de 2 mil pessoas infectadas e ao menos 56 pessoas morreram. Zhou disse que mais de cinco milhões de pessoas já deixaram Wuhan, permanecendo cerca de nove milhões.

Galeria de Fotos Indonésia Sonny Tumbelaka / AFP Hong Kong Dale De La Rey / AFP Aeroporto Charles de Gaulle, na França Alain Jocard / AFP Tailândia Madaree Tohlala / AFP

O governo central também enviou uma mensagem ao resto do país, de que está substituindo as autoridades locais em Hubei - província onde fica Wuhan -, cuja reação lenta ao surto atraiu críticas. A mídia estatal informou que o primeiro-ministro Li Keqiang foi encarregado do novo "pequeno grupo principal" de altos funcionários do Partido Comunista que está direcionando a resposta ao vírus em todo o país.